Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус. Движение поездов прекращено на неопределенный срок.

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

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