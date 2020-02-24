Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус. Движение поездов прекращено на неопределенный срок.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Австрия вновь открыла железнодорожное сообщение с Италией

News.ru20:31

Запрет на движение поездов между Австрией и Италией снят

РИА Новости19:44

Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией

ТАСС18:11

Австрия отменила запрет железнодорожного сообщения с Италией

Газета.Ru19:06

Австрия дала разрешение на движение поездов из Италии

RT на русском18:44

Коронавирус у пассажирок поезда Италия - Австрия не подтвержден

Московский Комсомолец18:22

Австрия разрешила проезд поездов из Италии после проверки на коронавирус

РБК18:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Общество

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor вчера в 12:59
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Ольга Орлова призналась, что встретила свою любовь

Напомним, что впервые о своем бойфренде Орлова рассказала около 2 месяцев назад, став гостьей ток-шоу «Алена, блин».
OAnews 03:23
Культура

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com 21 февраля в 08:29
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru 20:49
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Происшествия

Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

РБК вчера в 13:11
Общество

Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Lenta.ru 21:14
Гаджеты

Новый средний уровень в исполнении Sony. Xperia 10 II получил тройную камеру, Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 3600 мАч

В общем, в отличие от Xperia 1 II, Xperia 10 II действительно стал намного лучше.
iXBT.com 10:52
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Экономика

Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС

Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Политика Сегодня 21 февраля в 09:14
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Наука

Из-за изменения климата река Колорадо медленно высыхает

Anonsens 15:44
Экономика

Петербургские пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам

С 1 января 2020 года некоторые петербургские пенсионеры начнут получать дополнительные деньги из городского бюджета.
Newia.ru 21 февраля в 03:04
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru 21:25
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии

Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
ToDay News Ufa 21 февраля в 08:38
Футбол

Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»

Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости 09:50
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском 04:31
Космос

Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое

Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
V-kosmose.com 21 февраля в 02:37
Армия и оружие

В Черном море засекли американский эсминец

Газета.Ru 11:13
Авто

Американцы представили «гиперкар 21-го века»

Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
AutoNews 21 февраля в 05:38
Общество

Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Интерфакс 10:40
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Общество

Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю

Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши.
ТАСС 16:22
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Газета.Ru 18:18
Армия и оружие

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием

REGNUM 09:30
Здоровье

Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую

Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Мой Брянск 06:57
Общество

Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином

Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Городовой 21 февраля в 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное