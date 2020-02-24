Общество
РИА НовостиПоезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус. Движение поездов прекращено на неопределенный срок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Шоу-бизнес
Ольга Орлова призналась, что встретила свою любовь
Напомним, что впервые о своем бойфренде Орлова рассказала около 2 месяцев назад, став гостьей ток-шоу «Алена, блин».
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Политика
CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано
Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Гаджеты
Новый средний уровень в исполнении Sony. Xperia 10 II получил тройную камеру, Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 3600 мАч
В общем, в отличие от Xperia 1 II, Xperia 10 II действительно стал намного лучше.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Экономика
Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС
Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Экономика
Петербургские пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам
С 1 января 2020 года некоторые петербургские пенсионеры начнут получать дополнительные деньги из городского бюджета.
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Футбол
Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»
Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Космос
Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое
Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
Армия и оружие
В Черном море засекли американский эсминец
Авто
Американцы представили «гиперкар 21-го века»
Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Общество
Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю
Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Здоровье
Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую
Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.