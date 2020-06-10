Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 11 июня начинает продажу билетов на новые поезда дальнего следования в Крым. Об этом сообщила пресс-служба компании. Уже с конца июня первые поезда отправятся на полуостров из Кисловодска и Екатеринбурга.

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Космос Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. 223

Экономика Беднейшие страны мира оказались на грани краха Беднейшие страны мира оказались на грани краха, предупреждают в Международном валютном фонде (МВФ).

Здоровье В Башкирии людей старше 65 лет намерены обучать цифровой грамотности На онлайн-встрече с ветеранскими организациями по обеспечению безопасности пожилых граждан в условиях пандемии было предложено обучать старшее поколение пользоваться цифровыми возможностями современности.

Гаджеты Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12 Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.

Здоровье Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. 6

Шоу-бизнес Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек. 7

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 129

Энергетика Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд. 182

Авто Британцы создали генератор, который делает из любого авто электрокар Британские инженеры из компании Swindon Powertrain смогли создать удивительное устройство, которое позволяет из любого транспортного средства сделать электрический концепт.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,7K