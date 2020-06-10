Общество
Российская газетаПоезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 11 июня начинает продажу билетов на новые поезда дальнего следования в Крым. Об этом сообщила пресс-служба компании. Уже с конца июня первые поезда отправятся на полуостров из Кисловодска и Екатеринбурга.
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Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Экономика
Беднейшие страны мира оказались на грани краха
Беднейшие страны мира оказались на грани краха, предупреждают в Международном валютном фонде (МВФ).
Lenta.ru 21:25
Политика
США намерены построить ледокольный флот
Профиль вчера в 16:40
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Общество
У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru 11:45
Здоровье
В Башкирии людей старше 65 лет намерены обучать цифровой грамотности
На онлайн-встрече с ветеранскими организациями по обеспечению безопасности пожилых граждан в условиях пандемии было предложено обучать старшее поколение пользоваться цифровыми возможностями современности.
UfacityNews.ru 22:13
Гаджеты
Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12
Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.
The GEEK 12:02
Кино
Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".
Российская газета 06:03
Здоровье
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости 12:25
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Общество
В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей
Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
Вперёд (г. Батайск) 10:00
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
К одной из женщин пришлось применить силу. В полиции начали проверку обстоятельств инцидента.
Российская газета 03:07
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:26
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Авто
Британцы создали генератор, который делает из любого авто электрокар
Британские инженеры из компании Swindon Powertrain смогли создать удивительное устройство, которое позволяет из любого транспортного средства сделать электрический концепт.
Car.ru 14:42
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
iReactor 03:00
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Общество
На Камчатке продлили режим ограничений
Петропавловск-Камчатский, 11 июня 2020, 04:08 — REGNUM Режим ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, на Камчатке продлят до 30 июня.
REGNUM 21:08
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52