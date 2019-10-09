Политика
ИнтерфаксПоездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены из-за допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщила в своем Telegram-канале советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.Ведомости03:59
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