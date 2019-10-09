Политика
ИнтерфаксПоездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены из-за допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщила в своем Telegram-канале советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.Ведомости03:59
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Общество
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Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.
Gazeta.SPb вчера в 08:15
Спорт
Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории
Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° вчера в 16:13
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Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
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Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
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Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
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Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
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Здоровье
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Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой
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Пытавшим подозреваемого саратовским полицейским предъявлено обвинение
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Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России
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