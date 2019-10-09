с чего всё началось

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Шоу-бизнес Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.

Единоборства Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.

Футбол Женская сборная России по футболу проиграла Голландии Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.

Армия и оружие Осенью через призывные комиссии пройдут около 4 000 человек Через наши призывные комиссии пройдут около 4 000 человек, из которых около 700 будут отправлены в войска, - отметил Игорь Тихомиров.

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

Политика Медведев назначил нового главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Футбол Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю сборной России Луневу Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрею Луневу.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Кино «Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.

Общество Нобелевскую премию по физике получили трое ученых Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.

Спорт Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.

Футбол Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.

Политика Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Экономика Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

Здоровье Олег Касимов покинул пост главврача клинической больницы РЖД Касимов был назначен на должность главного врача Дорожной клинической больницы в 1997 году.

Происшествия Под Томском украли детский лагерь Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.

Политика Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Происшествия Пытавшим подозреваемого саратовским полицейским предъявлено обвинение Следователи региональный СУ СКР предъявили обвинение в превышении должностных полномочий троим сотрудникам МО МВД России «Саратовский» - их подозревают в применении пыток к подозреваемому.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.