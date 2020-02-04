Экономика

Lenta.ruLenta.ruПоездки за границу станут дороже для россиян

Поездки за границу станут дороже для российских путешественников в связи с изменениями курса валют. Об этом предупредили на сайте Ассоциации туроператоров России.
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Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ru02:59

Туроператоры предупредили россиян о подорожании поездок за границу

VSE42.RU03:38

Заграничный отдых становится недоступным для россиян

Вестник Кавказа04:02

Для россиян вырастут цены на поездки за границу

Live2404:32

Подорожают поездки за границу

Соловей.Инфо04:36
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Футбол

«Наполи» в гостях переиграл «Сампдорию» в Серии А

В рамках 22-го тура чемпионата Италии генуэзская "Сампдория" в родных стенах проиграла неаполитанскому "Наполи".
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Политика

Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

ТАСС 03:10
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Общество

Игрок КВН из «Армянской сборной» умер в 25 лет

Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни, о чем стало известно из профиля коллектива в Instagram.
Политическая Экспертиза 04:12
Политика

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
ТАСС 04:11
Армия и оружие

В Минпромторге назвали сроки испытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»

«Предварительно могу сказать, что испытания «Курганец-25» и «Бумеранга» планируется завершить в 2022 году», — сказал министр.
REGNUM 01:45
Политика

Предполагаемый агент ЦРУ был приговорен в Иране к смертной казни

Официальный представитель иранского Верховного суда Голям Хосейн Исмаили в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что предполагаемый агент американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был приговорен к смертной казни за шпионаж в области ядерной программы Исламской Республики Иран.
Журналистская правда 03:48
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
REGNUM вчера в 02:40
Политика

Франция высказалась за уточнение минских соглашений

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.
Lenta.ru 04:27
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета вчера в 06:56
Общество

В РПЦ предложили прекратить освящение оружия массового поражения

В проекте, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что освящение любых видов оружие, применение которого может привести к гибели неопределенного количества людей, "в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", не отражено в традиции православной церкви и "не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий".
Интерфакс 02:44
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Армия и оружие

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Москва 24 04:15
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

В Волгоградской области мужчина избил работников перинатального центра

ТАСС 04:10
Общество

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
ТАСС вчера в 01:07
Происшествия

СК требует взять под стражу боксёра Кушиташвили

RT на русском вчера в 07:16
Политика

Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

ТАСС вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочкой

2 февраля вышла передача «Звезды сошлись», в которой дочка Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении.
RuNews24.ru 03:59
Недвижимость

Сильные снегопады обрушили цены на жильё в Барнауле

Судя по приведённой на сайте динамике цен, дома в Барнауле дорожали весной 2019 года, летом и осенью, а с наступлением снегопадов начали дешеветь.
REGNUM 02:41
Общество

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Авто

Показали новый Mitsubishi Outlander

В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Новые автомобили вчера в 04:08
Общество

Омбудсмен пообщалась в СИЗО с арестованным Зубковым

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк побывала в СИЗО, где содержат арестованного владельца зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олега Зубкова.
ИА Крыминформ 03:24
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru вчера в 02:55
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Игры

Раскрыта дата старта предзаказов на Sony PlayStation 5

В Сети появились данные относительно даты старта предзаказа на Sony PlayStation 5. Презентация нового поколения популярной консоли должна состояться уже в начале марта 2020 года.
Актуальные Новости 04:33
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