Экономика
Lenta.ruПоездки за границу станут дороже для россиян
Поездки за границу станут дороже для российских путешественников в связи с изменениями курса валют. Об этом предупредили на сайте Ассоциации туроператоров России.
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Футбол
«Наполи» в гостях переиграл «Сампдорию» в Серии А
В рамках 22-го тура чемпионата Италии генуэзская "Сампдория" в родных стенах проиграла неаполитанскому "Наполи".
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
Игрок КВН из «Армянской сборной» умер в 25 лет
Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни, о чем стало известно из профиля коллектива в Instagram.
Политика
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
Армия и оружие
В Минпромторге назвали сроки испытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»
«Предварительно могу сказать, что испытания «Курганец-25» и «Бумеранга» планируется завершить в 2022 году», — сказал министр.
Политика
Предполагаемый агент ЦРУ был приговорен в Иране к смертной казни
Официальный представитель иранского Верховного суда Голям Хосейн Исмаили в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что предполагаемый агент американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был приговорен к смертной казни за шпионаж в области ядерной программы Исламской Республики Иран.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Политика
Франция высказалась за уточнение минских соглашений
В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Общество
В РПЦ предложили прекратить освящение оружия массового поражения
В проекте, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что освящение любых видов оружие, применение которого может привести к гибели неопределенного количества людей, "в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", не отражено в традиции православной церкви и "не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий".
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Армия и оружие
На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники
В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
Происшествия
СК требует взять под стражу боксёра Кушиташвили
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочкой
2 февраля вышла передача «Звезды сошлись», в которой дочка Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении.
Недвижимость
Сильные снегопады обрушили цены на жильё в Барнауле
Судя по приведённой на сайте динамике цен, дома в Барнауле дорожали весной 2019 года, летом и осенью, а с наступлением снегопадов начали дешеветь.
Общество
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Авто
Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Общество
Омбудсмен пообщалась в СИЗО с арестованным Зубковым
Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк побывала в СИЗО, где содержат арестованного владельца зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олега Зубкова.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Игры
Раскрыта дата старта предзаказов на Sony PlayStation 5
В Сети появились данные относительно даты старта предзаказа на Sony PlayStation 5. Презентация нового поколения популярной консоли должна состояться уже в начале марта 2020 года.