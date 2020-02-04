Поездки за границу станут дороже для российских путешественников в связи с изменениями курса валют. Об этом предупредили на сайте Ассоциации туроператоров России.

Поездки за границу станут дороже для россиян

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