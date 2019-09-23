Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опасается агрессивных фанатов. Для защиты он приобрел сторожевую собаку у специализированной фирмы Chaperone K9. Как сообщает The Sun, ротвейлер обошелся 26-летнему чемпиону мира в 18,7 тысячи евро.

Погба купил сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов

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