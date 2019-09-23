Футбол
ProstoProSportПогба купил сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опасается агрессивных фанатов. Для защиты он приобрел сторожевую собаку у специализированной фирмы Chaperone K9. Как сообщает The Sun, ротвейлер обошелся 26-летнему чемпиону мира в 18,7 тысячи евро.
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Происшествия
Крушение российской БМД попало на видео
Lenta.ru вчера в 16:29
Экономика
Запас прочности есть: Медведев рассказал о профицитном бюджете
Глава правительства доложил о состоявшемся обсуждении проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 06:54
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Политика
В США приготовились к вмешательству России в выборы президента
Эксперты сообщают, что комиссия Мюллера расследовала вмешательства России в американские выборы, однако никаких доказательств сговора представителей Кремля с Трампом прокуроры не нашли.
ФедералПресс 03:44
Политика
Кремль: участники амнистии капиталов могут доверять гарантиям Путина
Владимир Путин, анонсируя амнистию капитала в 2014 году, обещал, что ее участники не столкнутся с уголовным или административным преследованием, и к ним не будет вопросов со стороны налоговиков и правоохранительных органов.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
В Екатеринбурге пьяный мужчина погиб под колесами иномарки
ТагилСити.ру вчера в 10:41
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Футбол
Роман Шишкин: «То, что происходит в „Спартаке“, творилось из года в год, даже в мое время»
В «Спартаке» долгое время было так, за исключением чемпионского года с Каррерой.
Матч ТВ 03:18
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Происшествия
В Ленобласти следователи проводят обыски по делу об убитом рестораторе
Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области начали проводить обыски по делу об убийстве скульптора и ресторатора Михаила Долгополова.
78.ru 04:20
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Японский бренд планирует реализовать в нашей стране не менее 1,2 тыс. внедорожников Jimny нового поколения до апреля следующего года.
SpeedMe 06:14
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Здоровье
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни
В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами.
Российская газета вчера в 08:30
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских
Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 06:53
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика
Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР.
RT на русском 06:54
Игры
PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony
Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
REGNUM 05:19
Политика
В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети
Кривое-зеркало.ру 07:25
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Армия и оружие
МИД прокомментировал планы Британии создать дивизию против киберугроз
Ряд британских СМИ сообщал, что в рамках сухопутных войск Соединенного Королевства создается первая в своем роде дивизия по борьбе с "гибридными действиями", которая займется координацией работы по организации кибератак, распространению дезинформации и применению так называемых "электронных вооружений".
РИА Новости 04:29
Армия и оружие
Минобороны намерено улучшить программу боевой подготовки офицеров
Минобороны намерено улучшить тестовую программу дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше.
Политика Сегодня 07:01
Наука
Из березовой фанеры создали микрофлюидный чип
МедиаПоток вчера в 06:16
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13