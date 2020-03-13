Коронавирус
DixiNewsПогба нашёл решение победить коронавирус
Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба опубликовал пост в своём Twitter-аккаунте, в котором рассказал о способе победить мировую эпидемию. Он опубликовал фото, на котором предстал в форме сборной Франции в жесте дэба.
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В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
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РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса
Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Южно-Сахалинск, 13 марта 2020, 09:41 — REGNUM В Ванинском районе Хабаровского края спасли рыбака, оказавшегося вместе со своим автомобилем на отколовшейся от берегового припая льдине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
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По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
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Fortum заявила о желании купить Uniper в сентябре 2017 г. В немецкой компании были против сделки: наблюдательный совет и правление компании приняли совместное заявление, в котором признали предложение Fortum невыгодным для акционеров.
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Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
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Игры
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Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Общество
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Политика
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В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США
Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицировано и в какие больницы они госпитализированы.
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Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
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NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
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Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
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Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Кино
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Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Здоровье
Амурчан проверяют на коронавирус после возвращения из Европы
В Хэйхэ остается один случай коронавирусной инфекции, в Сюнькэ - ноль.