Коронавирус

DixiNewsDixiNewsПогба нашёл решение победить коронавирус

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Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба опубликовал пост в своём Twitter-аккаунте, в котором рассказал о способе победить мировую эпидемию. Он опубликовал фото, на котором предстал в форме сборной Франции в жесте дэба.
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