Коронавирус

DixiNewsDixiNewsПогба нашёл решение победить коронавирус

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Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба опубликовал пост в своём Twitter-аккаунте, в котором рассказал о способе победить мировую эпидемию. Он опубликовал фото, на котором предстал в форме сборной Франции в жесте дэба.
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Погба рекомендовал свой фирменный жест для борьбы с коронавирусом

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Поль Погба: «Делай дэб, чтобы победить коронавирус»

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Погба нашёл решение победить коронавирус

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