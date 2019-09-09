Футбол
Евро-футбол.руПогба остался в «Манчестер Юнайтед» благодаря Adidas
Adidas помогла «Манчестер Юнайтед» минувшим летом сохранить в команде французского хавбека Поля Погба, информирует Daily Star.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая
По словам американского лидера, вооруженные силы Америки были "полностью истощены" Соединенным Штатам пришлось перестроить вооруженные силы страны и увеличить военные расходы из-за России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире канала C-Span.
Аргументы и Факты 00:11
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию
В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
Ведомости вчера в 17:27
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Здоровье
Минздрав рассчитывает, что вейпы и кальяны приравняют к сигаретам в ближайшее время
Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Салагайя.
ИА Грозный-Информ 00:24
Политика
Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак
Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
OAnews вчера в 05:16
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Путешествия
Россияне рассказали о планах на осенний отдых
Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян обнаружили болезнь, от которой пострадала Селена Гомес
Врачи диагностировали у нее красную волчанку — болезнь, от которой несколько лет назад пострадала другая знаменитость — певица Селена Гомес .
Lisa.ru вчера в 11:45
Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Наука
Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД
Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.
iReactor вчера в 21:55
Политика
США передали Украине вывезенную из СССР картину
США передали Украине вывезенную из Советского Союза во время Великой Отечественной войны картину русского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».
RT на русском вчера в 20:32
Экономика
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru вчера в 21:46
Футбол
Мартин О’Нил: «Германия не дает вам слишком много шансов»
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась милым видео с младшей дочерью
Артистка начала чаще показывать малышку в соцсетях. Светлана Лобода — мама двоих дочерей.
Летидор вчера в 03:08
Политика
Трамп ответил критикам своих волос
Известия вчера в 21:23
Политика
Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.
Life.ru 08 сентября в 09:50
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru вчера в 16:00
Экономика
Минтруд заявил о снижении средней продолжительности безработицы
«Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных», — указывается в заявлении ведомства.
RT на русском вчера в 08:05
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.
ТАСС вчера в 18:26
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
RT на русском вчера в 07:43
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49