Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПогба остался в «Манчестер Юнайтед» благодаря Adidas

1 фото
Adidas помогла «Манчестер Юнайтед» минувшим летом сохранить в команде французского хавбека Поля Погба, информирует Daily Star.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Adidas помог «Манчестер Юнайтед» сохранить Погба

Чемпионатвчера в 02:27

Стало известно, благодаря кому Погба остался в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 04:52

«Манчестер Юнайтед» сохранил Погба благодаря Adidas

Sport.ruвчера в 05:59

Погба остался в «Манчестер Юнайтед» благодаря Adidas

Евро-футбол.рувчера в 03:25

Adidas помогла «Манчестер Юнайтед» сохранить главную звезду

Soccer.ruвчера в 03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана

Lenta.ru 00:09
Политика

Трамп заявил о готовности содействовать переговорам РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед вылетом в Северную Каролину, что обмен заключенными между Россией и Украиной - это очень большой и положительный шаг.
Московский Комсомолец вчера в 15:58
Политика

На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция

Московский Комсомолец 08 сентября в 18:56
Политика

ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу

Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт вчера в 05:16
Политика

Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК вчера в 13:48
Армия и оружие

Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты

SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Космос

Российский спутник системы «Смотр» запустят не ранее конца 2023 года

АБН вчера в 18:49
Происшествия

В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице

Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 02:53
Происшествия

Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке

Газета.Ru вчера в 00:55
Хоккей

Александр Овечкин получил повреждение на тренировке «Вашингтона»

Спорт день за днем вчера в 12:35
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Общество

В мэрии Челябинска назначили начальника управления капстроительства

Южноуральская панорама 02:07
Происшествия

В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины

МИР 24 вчера в 21:05
Происшествия

Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

ТАСС 02:08
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Экономика

Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Политика

Джонсон приостановил работу парламента Великобритании

Премьер Великобритании Борис Джонсон приостановил работу парламента Великобритании в ночь на вторник до 14 октября.
РЕН ТВ вчера в 20:20
Общество

До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Технологии

Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию

Военное обозрение 03:15
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика

Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним

Ранее российское издание «Известия» сообщило, что 8 сентября семья россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, прибудут в Штаты для встречи с ним.
Политика Сегодня 02:57
Политика

NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Общество

Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска

В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.
Пятый канал 02:53
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Политика

ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Общество

В Екатеринбурге внесли корректировки в опрос по строительству храма

В Екатеринбурге депутаты гордумы поддержали предложенные мэрией изменения в положение о проведениях опросов населения в муниципалитете.
REGNUM 02:53
Экономика

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»

Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
Российская газета вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное