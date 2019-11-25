Футбол
Газета.RuПогба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду. Как сообщает Cope, игрок восстановился после травмы, из-за которой не играл с конца сентября, но желает уйти из клуба. Для этого он и пошел на столь радикальные меры.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Гаджеты
Телевизор Huawei Smart Screen с диагональю 75 дюймов оценён в $1850
Компания Huawei представила на презентации в Китае новый «умный» телевизор Smart Screen: панель имеет размер 75 дюймов по диагонали.
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Происшествия
В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»
Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.
Наука
CRISPR пока не может помогать рожать умных и высоких детей
Несколько лет назад в распоряжении ученых появилась уникальная программа под названием CRISPR, которая позволяет вносить редактирование в геном будущего ребенка еще на стадии эмбриона.
Гаджеты
Распродажа: Vivo снижает цены на смартфоны в Черную пятницу. Некоторые подешевеют в два раза
В преддверии Черной пятницы компания Vivo объявила о распродаже своих смартфонов.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Политика
Лукашенко считает Калининград «нашей областью»
Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Общество
Вячеслав Володин предложил заняться «саратовскими двориками»
Происшествия
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Здоровье
В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь
Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".
Религия
Рождество предложили перенести на Украине
Рождество на Украине следует праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Футбол
«Ждем на поле». «Зенит» показал, как набирает форму Малком
Twitter команды из Санкт-Петербурга выложил небольшое видео о том, как игрок тренируется, чтобы набрать форму.
Экономика
В России впервые внесли биткоин в уставной капитал
Сделка удалась только со второй попытки, рассказал генеральный директор компании "Артель" Михаил Успенский: — Когда инвестор предложил внести в уставной капитал биткоин, мы сначала немного оторопели, но потом поняли, что это полностью соответствует российскому законодательству, и пошли на этот шаг.
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет
Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" - России, Украины, Франции и Германии - пройдет 9 декабря в Париже.