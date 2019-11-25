Футбол
Газета.RuПогба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду. Как сообщает Cope, игрок восстановился после травмы, из-за которой не играл с конца сентября, но желает уйти из клуба. Для этого он и пошел на столь радикальные меры.
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Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Происшествия
Почти 30 школьников отравились газом в Нижегородской области
В Нижегородской области в школе отравились газом 29 детей и три учителя, в настоящее время угрозы их жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Футбол
Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»
Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Армия и оружие
Авиация США атаковала джихадистов в провинции Алеппо
Предположительно, целями США стали объекты боевиков группировки "Хуррас ад-Дин", которые являются сирийским филиалом запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида".
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Космос
Идентифицирована самая распространенная форма углерода во Вселенной
Молекула C60 с одним дополнительным протоном является самой распространенной формой углерода в космосе, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Политика
Песков: Путин считает большой утратой для себя смерть Вербицкой
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин считает большой утратой и для науки, и лично для себя кончину президента СПбГУ.
Киберспорт
Хакеры взломали защиту в Heavy Rain
Итальянская релиз-группа CPY взломала защиту Denuvo в Heavy Rain. Информация об этом появилась на сабреддите взломщиков.
Наука
Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени
Игры
Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett
По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.
Игры
Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер
Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.
Наука
На МКС вырастили костный фрагмент скелета
Российским исследователям впервые удалось вырастить в космосе фрагменты костной структуры.
Происшествия
Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
Авто
Новый кроссовер Jetta VS7 представили в Китае
Компания Jetta представила новую версию популярного кроссовера Jetta VS7.
Футбол
Бояринцев покинет «Текстильщик»
Единоборства
Отец Хабиба дал совет Кокляеву перед боем с Емельяненко
Бой между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» по правилам бокса и будет показан в прямом эфире телеканалом «РЕН ТВ».
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка застали в компании Алишии Уэйнрайт
Тимберлейк провел свои выходные вместе с коллегой по фильму Палмер Алишей Уэйнрайт.
Политика
Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Пока не известно, будет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита "нормандской четверки", который планируется провести в Париже 9 декабря.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.