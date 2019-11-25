Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду. Как сообщает Cope, игрок восстановился после травмы, из-за которой не играл с конца сентября, но желает уйти из клуба. Для этого он и пошел на столь радикальные меры.

Общество Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

Происшествия Почти 30 школьников отравились газом в Нижегородской области В Нижегородской области в школе отравились газом 29 детей и три учителя, в настоящее время угрозы их жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Политика Жириновский предлагает расширить пределы самообороны Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.

Космос Идентифицирована самая распространенная форма углерода во Вселенной Молекула C60 с одним дополнительным протоном является самой распространенной формой углерода в космосе, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.

Спорт CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.

Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

Киберспорт Хакеры взломали защиту в Heavy Rain Итальянская релиз-группа CPY взломала защиту Denuvo в Heavy Rain. Информация об этом появилась на сабреддите взломщиков.

Игры Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.

Игры Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.

Единоборства Отец Хабиба дал совет Кокляеву перед боем с Емельяненко Бой между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» по правилам бокса и будет показан в прямом эфире телеканалом «РЕН ТВ».

Происшествия Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.