Футбол
Газета.RuПогба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду. Как сообщает Cope, игрок восстановился после травмы, из-за которой не играл с конца сентября, но желает уйти из клуба. Для этого он и пошел на столь радикальные меры.
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Погба восстановился от травмы, однако отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Sportbox.RUвчера в 06:06
Погба восстановился от травмы, однако отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Матч ТВвчера в 06:06
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