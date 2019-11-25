Футбол

Газета.RuГазета.RuПогба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду. Как сообщает Cope, игрок восстановился после травмы, из-за которой не играл с конца сентября, но желает уйти из клуба. Для этого он и пошел на столь радикальные меры.
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Погба восстановился от травмы, однако отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RUвчера в 06:06

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед»: Погба больше никогда не сыграет за клуб

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Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Sport.ruвчера в 07:30

Погба восстановился от травмы, но не хочет играть за «МЮ» (Cope)

Sports.ruвчера в 05:13

Погба восстановился от травмы, однако отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВвчера в 06:06

Погба устроил бойкот и не желает выходить на поле

Sport24.ruвчера в 06:22

Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 14:52
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:40, Вашингтон
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