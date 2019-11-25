Футбол

Советский спортСоветский спортПогба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Из-за травмы французский полузащитник МЮ Поль Погба не появлялся на поле с 30 сентября. Как информирует Cope, игрок уже полностью здоров, однако отказывается выходить на поле.
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Sport.ruвчера в 07:30

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