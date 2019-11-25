Футбол
Советский спортПогба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Из-за травмы французский полузащитник МЮ Поль Погба не появлялся на поле с 30 сентября. Как информирует Cope, игрок уже полностью здоров, однако отказывается выходить на поле.
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Общество
Самый длинный мост открыли в Якутии
Единоборства
Боец Александр Емельяненко заявил, что в России его никто не победит
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что в России нет соперника, который бы его победил.
Здоровье
Каждая пятая жительница Самарской области передумала делать аборт
Делать аборты частным клиникам никто не запрещает.
Общество
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши
На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Происшествия
Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына
Согласно информации ЛУ МВД, пожилая кемеровчанка, проживающая в частном секторе за вокзалом, обнаружила у себя дома банку с героином, которую оставил после себя её погибший наркозависимый сын.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Хоккей
Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности
Примечательно, что Панарин повторил достижение другого российского форварда — Павла Буре.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Общество
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Общество
Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck
Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 представили в Китае
На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chery провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Tiggo 7. Новинка получила дизайн, выполненный в новом фирменном стиле марки, а также обновившееся техническое оснащение.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Хоккей
«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России
Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Экономика
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
Шоу-бизнес
Происходящее с ногами Волочковой стало шоком
Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Джастина Тимберлейка в измене своей супруге
Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Будет ли продлена дорога до Владивостока, зависит от социально-экономического развития страны.
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Технологии
Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей
На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Политика