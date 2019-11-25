Из-за травмы французский полузащитник МЮ Поль Погба не появлялся на поле с 30 сентября. Как информирует Cope, игрок уже полностью здоров, однако отказывается выходить на поле.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.

Спорт WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Экономика Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.

Общество Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.

Общество Умер советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец Советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец умер в Иерусалиме на 86 году, говорится в сообщении "9 канала" (Израиль) со ссылкой на дочь литератора.

Общество VR-очки для коров протестировали в Подмосковье На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Спорт Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.