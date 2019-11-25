Футбол
Советский спортПогба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Из-за травмы французский полузащитник МЮ Поль Погба не появлялся на поле с 30 сентября. Как информирует Cope, игрок уже полностью здоров, однако отказывается выходить на поле.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Спорт
WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Общество
Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей
В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Общество
Умер советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец
Советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец умер в Иерусалиме на 86 году, говорится в сообщении "9 канала" (Израиль) со ссылкой на дочь литератора.
Происшествия
Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей
Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Общество
Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Армия и оружие
ВКС России запустили «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк»
Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк».
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Спорт
Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам
Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
Происшествия
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Происшествия
Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.