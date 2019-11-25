Футбол

Советский спортСоветский спортПогба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Из-за травмы французский полузащитник МЮ Поль Погба не появлялся на поле с 30 сентября. Как информирует Cope, игрок уже полностью здоров, однако отказывается выходить на поле.
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Погба восстановился от травмы, однако отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU06:06

Погба восстановился от травмы, но не хочет играть за «МЮ» (Cope)

Sports.ru05:13

Источник: Погба не хочет выступать за «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат06:44

Погба восстановился от травмы, однако отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ06:06

Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru07:30

Погба устроил бойкот и не желает выходить на поле

Sport24.ru06:22

Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru07:38
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