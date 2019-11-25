Футбол
Советский спортПогба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Из-за травмы французский полузащитник МЮ Поль Погба не появлялся на поле с 30 сентября. Как информирует Cope, игрок уже полностью здоров, однако отказывается выходить на поле.
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Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Общество
В центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Об уходе Лео Бокерии с должности директора медцентра имени Бакулева днем 25 ноября сообщила журналистам Вероника Скворцова.
Здоровье
Врач рассказал, как пережить резкие перепады атмосферного давления
Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о том, что не стоит забывать в периоды резкой смены давления, сообщает ТК «Москва 24».
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Суд отправил ее под домашний арест на 1 месяц и 7 суток, до 29 декабря.
Происшествия
Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы
Кино
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Общество
Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Здоровье
Итальянский кардиолог рассказал о способах защиты здоровья сердца
Итальянский кардиолог Леонардо Кало поделился способами защиты здоровья сердца.
Космос
Марсианское питание: созданы батареи для полетов на Красную планету
Кремниевые солнечные батареи используют в космонавтике с момента ее возникновения, и они до сих пор не уступили свое место более совершенным органическим образцам.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Футбол
Шатов: «В России нет ни одной команды уровня „Лейпцига“»
Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении в России нет ни одной команды уровня «Лейпцига», — отметил футболист «Зенита».
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Гаджеты
В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков
Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.