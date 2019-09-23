Футбол
Спорт-ЭкспрессПогба приобрел бойцовскую собаку для защиты от фанатов «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов, сообщает The Sun. Поводом для этого стали регулярные атаки на француза в Twitter, а также надпись у тренировочной базы «МЮ»: «Погба, уходи!».
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
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В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
Четверо мужчин заключены под стражу по делу об убийстве Михаила Долгополова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости 13:01
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Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Авто
В России прошел сертификацию обновленный Haval H9
Обновленный китайский вседорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в РФ.
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Происшествия
Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа
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Интерфакс 10:55
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Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
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Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Армия и оружие
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие
Московский Комсомолец 10:13
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
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Уточнен порядок подготовки нормативных правовых актов
Изменения направлены на повышение эффективности деятельности органов государственной власти по разработке проектов нормативных правовых актов (далее также НПА), а также на установление особенностей подготовки и принятия НПА, разрабатываемых в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины".
Гарант 07:50
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Сильвестр Сталлоне рассказал, кто мог исполнить роль Рэмбо
Американский актер Сильвестр Сталлоне назвал имена актеров, которые соперничали с ним за главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь", снятым в 1982 году режиссером Тедом Котчеффом.
Газета.Ru вчера в 08:05
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Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил, что его сын Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.
РИА Новости 11:40
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Глава МИД Сербии считает, что все балканские страны должны войти в ЕС
Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия и другие балканские страны должны стать частью Европейского союза.
RT на русском 13:39
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
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В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Армия и оружие
Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии
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Российская газета вчера в 18:55
Происшествия
Похищенных в Камеруне моряков освободили
ТАСС вчера в 06:23
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
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Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию
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Российская газета 13:04