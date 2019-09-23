Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов, сообщает The Sun. Поводом для этого стали регулярные атаки на француза в Twitter, а также надпись у тренировочной базы «МЮ»: «Погба, уходи!».

Погба приобрел бойцовскую собаку для защиты от фанатов «МЮ»

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