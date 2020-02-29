Происшествия
REGNUMПогиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
В России скончался чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Георгиевич Ведерников. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
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Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Киберспорт
Cooman: «У меня есть большие шансы остаться в Virtus.pro»
Заур Cooman Шахмурзаев рассказал, что по-прежнему является стендином состава Virtus.pro по Dota 2, но может сохранить место в основном ростере.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
Защитник «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака»
Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал поражение от столичного "Спартака" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Теннис
Джокович победил на турнире в Дубае
Футбол
Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Тренерский штаб «Монако» представил заявку команды на домашний поединок 27-го тура чемпионата Франции против «Реймса».
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Футбол
Чорлука: не показалось, что Малком — это космос для РПЛ
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0).
Общество
Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка
Связь с Саймондс стала основной причиной развода Джонсона с Уилер. О завершении бракоразводного процесса было объявлено в этом месяце.
Политика
Трамп заявил, что вскоре лично встретится с лидерами талибов
Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Общество
Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус
Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Футбол
«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал Ирину Шихман за недавнее интервью
Через несколько недель после выхода выпуска исполнитель раскритиковал интервьюера, так как полностью просмотрел данный выпуск.
Авто
Под налог на роскошь попали новые машины
Армия и оружие
Турция ответила на атаку сирийской армии в Идлибе
Единоборства
Кадыров оценил удар Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Наука
Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод
Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.
Политика
Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Как заявил литератор, он недоволен тем, что "пропаганда и просвещение" последних лет не дали нужных результатов.
Кино
Стал известен обладатель главной награды Берлинского кинофестиваля
Главную награду Международного берлинского кинофестиваля — "Золотого медведя" — получил фильм "Зла не существует" Мохаммада Расулофа, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Губерниев: матч «Зенит» — «Локомотив» запомнился отборными матюгами Сёмина
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера московского "Локомотива" Юрия Сёмина за его поведение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).