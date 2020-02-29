Происшествия

REGNUMREGNUMПогиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

В России скончался чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Георгиевич Ведерников. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
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СК завел дело после гибели экс-чемпиона мира по велоспорту Ведерникова

РИА Новости13:55

В Ижевске возбудили дело после гибели чемпиона мира по велоспорту Ведерникова

ТАСС13:13

СК завел дело о гибели первого советского чемпиона мира Ведерникова

Спорт-Экспресс14:05

Чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников погиб в Ижевске

ИА Удмуртия13:18

Экс-чемпион мира по велоспорту погиб в Ижевске

Udm-Info10:04

Стали известны обстоятельства гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова

Sport24.ru09:30

Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

Вести.Ru09:48
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Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

Вести.Ru 08:34
Армия и оружие

Турция попросила Россию оставить ее «один на один» с Сирией

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Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
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Cooman: «У меня есть большие шансы остаться в Virtus.pro»

Заур Cooman Шахмурзаев рассказал, что по-прежнему является стендином состава Virtus.pro по Dota 2, но может сохранить место в основном ростере.
CyberSport.ru 13:34
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК вчера в 03:59
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Футбол

Защитник «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака»

Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал поражение от столичного "Спартака" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Газета.Ru 12:55
Теннис

Джокович победил на турнире в Дубае

Газета.Ru 12:15
Футбол

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Тренерский штаб «Монако» представил заявку команды на домашний поединок 27-го тура чемпионата Франции против «Реймса».
Евро-футбол.ру 08:25
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Политика

Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.
Газета.Ru 12:28
Общество

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Коммерсантъ 13:38
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Футбол

Чорлука: не показалось, что Малком — это космос для РПЛ

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0).
Чемпионат 14:03
Общество

Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка

Связь с Саймондс стала основной причиной развода Джонсона с Уилер. О завершении бракоразводного процесса было объявлено в этом месяце.
РИА Новости 13:12
Политика

Трамп заявил, что вскоре лично встретится с лидерами талибов

Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
ТАСС 13:58
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa вчера в 03:33
Общество

Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус

Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 12:01
Футбол

«Уотфорд» нанес «Ливерпулю» первое поражение в чемпионате

Вести.Ru 14:29
Футбол

«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном

«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
1rnd.ru 14:35
Шоу-бизнес

Дима Билан раскритиковал Ирину Шихман за недавнее интервью

Через несколько недель после выхода выпуска исполнитель раскритиковал интервьюера, так как полностью просмотрел данный выпуск.
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Авто

Под налог на роскошь попали новые машины

Tvoe-avto.com вчера в 11:52
Армия и оружие

Турция ответила на атаку сирийской армии в Идлибе

ИжевскИнфо.РУ 27 февраля в 23:58
Единоборства

Кадыров оценил удар Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.
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Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv 05:58
Наука

Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод

Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.
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Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Как заявил литератор, он недоволен тем, что "пропаганда и просвещение" последних лет не дали нужных результатов.
РИА Новости 12:32
Кино

Стал известен обладатель главной награды Берлинского кинофестиваля

Главную награду Международного берлинского кинофестиваля — "Золотого медведя" — получил фильм "Зла не существует" Мохаммада Расулофа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:24
Футбол

Губерниев: матч «Зенит» — «Локомотив» запомнился отборными матюгами Сёмина

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера московского "Локомотива" Юрия Сёмина за его поведение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).
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