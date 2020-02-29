Происшествия
REGNUMПогиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
В России скончался чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Георгиевич Ведерников. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
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Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Армия и оружие
Турецкая армия понесла новые потери в Идлибе
«У Турции нет ни военной силы, ни человеческих ресурсов, чтобы продолжать эскалацию боевых действий в Идлибе», - считает эксперт по Турции из Университета Парижа Джана Джаббур.
Музыка
Одна из главных певиц мира сняла клип про сексизм – с отсылкой к срыву Серены в финале US Open
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Происшествия
В московской кальянной полицейские задержали 70 человек
Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Общество
Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года
В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС.
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса
Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей
Россия в рамках профилактики распространения коронавируса с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей, оставляя только некоторые рейсы, сообщал ранее российский Минтранс.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Кино
Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру
Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Энергетика
На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»
Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Футбол
«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Интернет
Хайп ради климата: спасут ли мировую экономику деньги миллиардеров
Миллиардеры, вроде основателя Amazon, владельца аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома The Washington Post Джеффа Безоса, выделяя миллиарды долларов на борьбу с изменением климата, не пиарятся, не занимаются благотворительностью или экстравагантным транжирством, а скорее подают пример решительности власти и бизнес-сообществу.
Здоровье
Таиланд официально внес коронавирус в реестр опасных инфекций
Согласно документу, название и описание симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, внесены в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний.
Общество
В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Муцениеце посвятила грустное стихотворение разводу с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце тяжело переживает расставание с супругом Павлом Прилучным.