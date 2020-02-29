Происшествия

REGNUMREGNUMПогиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

В России скончался чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Георгиевич Ведерников. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
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Чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников погиб в Ижевске

ИА Удмуртия13:18

СК завел дело после гибели экс-чемпиона мира по велоспорту Ведерникова

РИА Новости13:55

СК завел дело о гибели первого советского чемпиона мира Ведерникова

Спорт-Экспресс14:05

В Ижевске возбудили дело после гибели чемпиона мира по велоспорту Ведерникова

ТАСС13:13

Экс-чемпион мира по велоспорту погиб в Ижевске

Udm-Info10:04

Стали известны обстоятельства гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова

Sport24.ru09:30

Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

Вести.Ru09:48
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Происшествия

Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве

Известия 03:44
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 22:40
Армия и оружие

Турецкая армия понесла новые потери в Идлибе

«У Турции нет ни военной силы, ни человеческих ресурсов, чтобы продолжать эскалацию боевых действий в Идлибе», - считает эксперт по Турции из Университета Парижа Джана Джаббур.
Мир новостей 09:12
Армия и оружие

Турция попросила Россию оставить ее «один на один» с Сирией

ТАСС 05:07
Музыка

Одна из главных певиц мира сняла клип про сексизм – с отсылкой к срыву Серены в финале US Open

Sports.ru вчера в 02:04
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Общество

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
Футбол

Гари Невилл отметил поражение «Ливерпуля» бутылкой шампанского

Sport24.ru 16:16
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС 14:36
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 08:38
Происшествия

В московской кальянной полицейские задержали 70 человек

Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Вести.Ru 16:59
Общество

Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года

В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС.
Газета.Ru 17:10
Политика

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
ТАСС 16:19
Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
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Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса

Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 04:38
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости 12:32
Общество

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей

Россия в рамках профилактики распространения коронавируса с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей, оставляя только некоторые рейсы, сообщал ранее российский Минтранс.
ПРАЙМ 16:16
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Коммерсантъ 13:38
Кино

Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру

Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.
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Автоспорт

Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru вчера в 13:12
Энергетика

На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Известия вчера в 17:40
Футбол

«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном

«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
1rnd.ru 14:35
Здоровье

Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Росбалт 27 февраля в 05:30
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
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Интернет

Хайп ради климата: спасут ли мировую экономику деньги миллиардеров

Миллиардеры, вроде основателя Amazon, владельца аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома The Washington Post Джеффа Безоса, выделяя миллиарды долларов на борьбу с изменением климата, не пиарятся, не занимаются благотворительностью или экстравагантным транжирством, а скорее подают пример решительности власти и бизнес-сообществу.
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Согласно документу, название и описание симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, внесены в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний.
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Общество

В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.
РИА Новости 04:02
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Шоу-бизнес

Муцениеце посвятила грустное стихотворение разводу с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце тяжело переживает расставание с супругом Павлом Прилучным.
iReactor вчера в 15:45
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