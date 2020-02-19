Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПогиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

В Омской области найден мертвым бывший министр здравоохранения региона Юрий Ерофеев, сообщили РИА Новости в региональном СК. По данным ведомства, тело мужчины обнаружили во вторник в двух километрах от села Соляное Черлакского района.
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Причиной смерти экс-министра здравоохранения оказались проблемы с сердцем

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Появились фото с места гибели экс-министра здравоохранения Омской области

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Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

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Стала известна дата прощания с экс-министром омского здравоохранения

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Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко дал комментарии по инциденту в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Ски Тур", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 13:41
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Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
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Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 05:15
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
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Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
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Назван преемник Шепелева на Первом канале

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Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Происшествия

Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
News.ru вчера в 10:42
Политика

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
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Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

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Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество

Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
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В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
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Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
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Общество

АТОР подсчитала убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ

Стало известно, какие убытки понесет российский турбизнес из-за временного запрета на въезд граждан КНР в РФ.
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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

BFM.ru 17 февраля в 09:55
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Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
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Путин почтит память Собчака в Петербурге

Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
РБК вчера в 09:06
Космос

Американский грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС

Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки из-за непогоды.
Аргументы и Факты 15 февраля в 16:17
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки

Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
REGNUM вчера в 18:42
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистов в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
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Избранница бросила Аль Пачино из-за 39-летней разницы в возрасте

Газета.Ru 04:28
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Кино

Редкий выход: Екатерина Гусева пришла на премьеру с мужем-бизнесменом

7Дней.ру 03:00
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Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
ТАСС 00:29
Общество

ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:14
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