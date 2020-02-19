Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПогиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

В Омской области найден мертвым бывший министр здравоохранения региона Юрий Ерофеев, сообщили РИА Новости в региональном СК. По данным ведомства, тело мужчины обнаружили во вторник в двух километрах от села Соляное Черлакского района.
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Стала известна дата прощания с экс-министром омского здравоохранения

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Омская ГИБДД сообщила о происшествии, в котором погиб экс-министр Ерофеев

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Стала известна дата прощания с погибшим экс-министром Ерофеевым

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Стало известно о дате прощания с Юрием Ерофеевым

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В Омской области нашли тело бывшего министра здравоохранения

НГС55вчера в 23:15

Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАССвчера в 22:37
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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Нейробиолог предостерег от попыток спать менее восьми часов в сутки

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Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

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Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета вчера в 16:16
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Дети, возможно, неуязвимы для коронавируса, выяснили ученые

Новое исследование, в ходе которого проводился анализ случаев госпитализации людей с коронавирусом в Китае с 8 декабря по 6 февраля, выявило только девять заболевших детей в возрасте от 1 до 11 месяцев.
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Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
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Коронавирусом на лайнере в Японии заразился россиянин

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии второй россиянин заразился новым китайским коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:35
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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
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В китайском Ухане от коронавируса умер главврач госпиталя

Штат госпиталя «Учан» насчитывает 966 человек. Напомним, ранее стало известно, что в Китае изобрели вакцину от коронавируса.
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Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
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Специалисты Роскачества дали рекомендации, как научиться распознавать уловки кибермошенников, сообщается на сайте организации.
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Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
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Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
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Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
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Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Газета.Ru вчера в 23:59
Театры

Ширвиндт заявил, что не ищет преемника на пост худрука Театра сатиры

Информацию о поиске преемника опроверг художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 19 февраля, сообщает ТАСС.
Красная весна 01:32
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ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
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Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
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По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 17 февраля в 04:23
Общество

Берг рассказал о ссоре в «Лефортово» с сокамерником из-за Бузовой

РИА Новости 01:52
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
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Чиновник Минкультуры Мосолов признал вину в хищении бюджетных средств

РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков Замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, переведенный из СИЗО под домашний арест, признал вину по заведенному делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
РЕН ТВ вчера в 23:48
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Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета вчера в 04:06
Общество

Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Деловое.ТВ вчера в 09:39
Происшествия

В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы

RT на русском 03:05
Наука

Хотят использовать саранчу в военных целях в США

В задачу саранчи входит поиск взрывчатых и других опасных веществ. Нервные окончания насекомого предложено связывать с электродами.
ToDay News Ufa вчера в 07:27
Общество

Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске

Газета.Ru 02:31
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