Происшествия
РИА НовостиПогиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев
В Омской области найден мертвым бывший министр здравоохранения региона Юрий Ерофеев, сообщили РИА Новости в региональном СК. По данным ведомства, тело мужчины обнаружили во вторник в двух километрах от села Соляное Черлакского района.
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Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Экономика
«Победа» получила 4,9 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») по итогам прошлого года получила 4,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Общество
Россиянин попросил Кадырова отсудить миллиард рублей
Тюменский инвалид Андрей Романов обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь отсудить миллиард рублей у правительства региона.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Авто
Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe
В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать пограничный договор с Россией
Согласно Тартускому договору, Эстония получала часть псковской области и Ивангород.
Футбол
«Челси» вступил в переговоры по трансферу Санчо
«Челси» начал переговорный процесс с «Боруссией» по трансферу вингера Джейдона Санчо. Об этом сообщает France Football.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Экономика
Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ
Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ.
Технологии
Mail.ru Group запускает персональный видеосервис
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Политика
Депутат Госдумы прокомментировал отставку Суркова
Интригу вокруг отставки Владислава Суркова создало то, что он заранее это анонсировал, заявил депутат Госдумы Константин Затулин.
Происшествия
Свердловский чиновник признал вину по делу «Титановой долины»
Политика
Зеленский назвал треплом задавшего вопрос об уклонении от армии майора ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом военнослужащего, спросившего у него, почему тот не служил в армии.
Авто
Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать
Учитывая, что в 2020 году подорожали даже бу автомобили, эксперты дали совет, автомобили с каким пробегом лучше всего не покупать.
Происшествия
Угрозы взрывов в 12 районных судах Москвы не подтвердились
Информация об угрозах взрывов в 12 районных судах Москвы не подтвердились, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Якубович проинформировал о размере своей пенсии и задал вопрос властям
Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.
Политика
Мишустин уволил замруководителя аппарата правительства Кириенко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Кириенко от должности заместителя руководителя аппарата правительства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
Политика
В Кремле отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Минюст анализирует решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа.
Общество
В Петербурге планируют ввести усиленные меры безопасности к Евро-2020
ФСБ России опубликовала проект президентского указа об усилении мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области на время чемпионата Европы по футболу 2020 года, с 3 июня по 13 июля.