Общество

РБКРБКПогиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Умер издатель «Тинькофф-журнала» (Т—Ж) Александр Рай. Сообщение об этом размещено на официальной странице журнала в Facebook. Рай умер в воскресенье, 8 декабря.
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