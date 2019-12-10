Общество
РБКПогиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Умер издатель «Тинькофф-журнала» (Т—Ж) Александр Рай. Сообщение об этом размещено на официальной странице журнала в Facebook. Рай умер в воскресенье, 8 декабря.
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Известный журналист Александр Рай погиб вместе с супругой: у пары остался ребенок
Комсомольская правда13:02
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Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
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Бесплатный антивирус заподозрили в слежке
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Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
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По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
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«Зальцбург» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Австрийский "Зальцбург" и английский "Ливерпуль" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Напавшего на сотрудника СК направят на принудительное лечение
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