Общество

РБКРБКПогиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Умер издатель «Тинькофф-журнала» (Т—Ж) Александр Рай. Сообщение об этом размещено на официальной странице журнала в Facebook. Рай умер в воскресенье, 8 декабря.
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«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
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В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

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