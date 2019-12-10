Общество
РБКПогиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Умер издатель «Тинькофф-журнала» (Т—Ж) Александр Рай. Сообщение об этом размещено на официальной странице журнала в Facebook. Рай умер в воскресенье, 8 декабря.
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Известный журналист Александр Рай погиб вместе с супругой: у пары остался ребенок
Комсомольская правда13:02
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