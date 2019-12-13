с чего всё началось

Предположительно, в доме находились шесть человек. Сотрудники МЧС задействованы в тушении пожара, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК. По данным ГУ МЧС края, вероятной причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

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