Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПогибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Захаровым началась с отпевания в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново.
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