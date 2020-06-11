Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Захаровым началась с отпевания в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново.

Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

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