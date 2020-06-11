Происшествия
7 новостейПогибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
В четверг, 11 июня, в Рыбновском районе Рязанской области пройдут похороны Сергея Захарова. Напомним, он погиб в ДТП, устроенном артистом Михаилом Ефремовым. Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине.
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Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 14:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отдал сына от Жанны Фриске в элитную школу
Экс-ведущий Первого канала устроил Платона в элитную школу в Москве, где обучение в год обойдется более чем в миллион рублей.
Bimru.ru 03:57
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным
Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01
Футбол
«Химки» попробуют пройти лицензирование для участия в РПЛ
«Химки», завоевавшие по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ право на повышение в классе, все же попробуют пройти лицензирование для выступления в Премьер-Лиге.
Bookmaker-ratings.ru 03:43
Политика
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России
RT на русском 21:23
Здоровье
В Чувашии разберутся с койками и дисбалансом при госпитализации
Чебоксары, 11 июня 2020, 10:16 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с дисбалансом в части соблюдения рекомендаций по показаниям для госпитализации пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:16
Наука
Определена самая защищенная от коронавируса группа крови
У людей с четвертой группой крови вирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей — в 4 процентах, у людей со второй — в 3,9 процента, у людей с первой — в 3,2 процента.
Lenta.ru 22:22
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган похвастался 58-летней женой в черном купальнике
Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек. Эммануил Виторган души не чает в 58-летней супруге Ирине Млодик.
Комсомольская правда вчера в 17:10
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Футбол
Финальный турнир Лиги Европы, скорее всего, пройдет в Германии
УЕФА продолжает решать вопрос с проведением финальных турниров еврокубков сезона-2019/20.
Bethub.org 16:58
Киберспорт
На презентации Sony анонсирована Hitman III
Игромания.ру 16:46
Политика
В проекте оборонного бюджета США Россию назвали главным конкурентом
В докладе, опубликованном на сайте ведомства, Россия и Китай названы главными конкурентами.
Lenta.ru 21:13
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Хоккей
СКА произвел обмен с «Трактором»
Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.
Газета.Ru 12:24
Общество
В России увеличили пособия по безработице
Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
РИА Новости 12:12
Киберспорт
Масштабный патч для Tom Clancy’s The Division 2 выйдет 16 июня
Перед появлением патча Warlords of New York для Tom Clancy’s The Division 2 выйдет большое обновление, с которым авторы проекта намерены улучшить все оружие в проекте, исправят различные баги и введут более ценные награды.
Актуальные Новости 07:11
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Политика
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 16:19
Политика
МИД КНДР назвал безнадежными отношения с США
Глава МИДа Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами.
Известия 19:01
Наука
У счастливых людей реже случаются желудочно-кишечные расстройства
Ученые утверждают, что счастливые люди реже испытывают проблемы с желудком и кишечником.
Российский Вестник 13:12
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 10:30
Политика
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
30 лет назад Российская Федерация получила суверенитет — 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенном статусе самой большой республики СССР.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Новейшая российская субмарина "Хабаровск", оснащенная беспилотными подводными аппаратами "Посейдон", может революционным образом изменить тактику ведения боевых действий на море, пишут американские СМИ.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22