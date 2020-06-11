В четверг, 11 июня, в Рыбновском районе Рязанской области пройдут похороны Сергея Захарова. Напомним, он погиб в ДТП, устроенном артистом Михаилом Ефремовым. Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине.

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

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