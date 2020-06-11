В траурном зале при Институте имени Склифосовского прошла церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым — он погиб в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым. Попрощаться с ним пришли знакомые и коллеги.

с чего всё началось

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости". Прощание началось в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново, где Захарова отпели.

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

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