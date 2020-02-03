Политика
РИА НовостиПосол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
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с чего всё началось
Убийц российских журналистов в ЦАР пока не нашли, это могли быть выходцы из других стран, где они могли скрыться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.РИА Новости02:43
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Посол РФ заявил, что погибшие в ЦАР журналисты нарушили законы этой страны
Московский Комсомолец02:57
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Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Общество
И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков
Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Финансы
Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря
Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
Экономика
Торги ГДР группы «Эталон» на Московской бирже начнутся 3 февраля
Первый торговый день по ГДР группы "Эталон" (тикер: ETLN) на Московской бирже запланирован на 3 февраля 2020 года, котировка и расчет будут производиться в российских рублях.
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Футбол
Селюк: «Поздравляю московское „Динамо“ с приглашением супертренера»
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал назначение на пост спортивного директора московского «Динамо» Желько Бувача, который ранее работал помощником главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
В Китае по меньшей мере 16 иностранцев заразились коронавирусом
В Китае по меньшей мере 16 граждан других стран заболели коронавирусом.
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Общество
У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей
Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом лёгких
Гаджеты
Microsoft готовит обновление для Windows 7
Корпорация Microsoft намерена выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Установить его смогут только обладатели расширенной версии, которые приобрели ее уже после прекращения поддержки.
Политика
Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
Политика
В Крыму оценили предложение депутата Рады продавать воду на полуостров
1 февраля депутат от партии Зеленского «Слуга народа», руководитель парламентского комитета по бюджету Юрий Аристов предложил продавать воду в Крым и тем самым пополнять государственную казну.
Общество
РЖД приостановили сообщение с КНДР
Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
Гаджеты
«Белый ходок» Asus для поклонников Nvidia. Компания выпустила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition
Компания Asus решила порадовать любителей белого и выпустила 3D-карту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition.
Здоровье
Зараженная коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
В Харбине китаянка, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь. Сообщается, что женщина находилась на 38-й неделе беременности.
Хоккей
Нападающего «Авангарда» дисквалифицировали на два матча КХЛ
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего «Авангарда» Роба Клинкхаммера на две игры.
Общество
В московских аптеках раскупили медицинские маски
В ряде аптек столкнулись с тем, что даже поставщикам нечего предложить. В последние дни раскупать медицинские маски стали очень быстро.
Технологии
Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов
Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.