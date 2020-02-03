Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
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с чего всё началось

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Убийц российских журналистов в ЦАР пока не нашли, это могли быть выходцы из других стран, где они могли скрыться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.
РИА Новости02:43

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Посол России заявил о нарушении законов убитыми в ЦАР журналистами

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Посол: погибшие в ЦАР российские журналисты нарушили много местных законов

Коммерсантъ03:11

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

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Россия назвала преступниками погибших в ЦАР российских журналистов

Lenta.ru03:01

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RT на русском02:46

Убитые в ЦАР российские журналисты нарушили там множество законов, утверждает посол России в этой стране

Эхо Москвы04:04
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В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
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И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 02:07
Финансы

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
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Торги ГДР группы «Эталон» на Московской бирже начнутся 3 февраля

Первый торговый день по ГДР группы "Эталон" (тикер: ETLN) на Московской бирже запланирован на 3 февраля 2020 года, котировка и расчет будут производиться в российских рублях.
ТАСС 31 января в 05:00
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Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Pravda.Ru 03:53
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Селюк: «Поздравляю московское „Динамо“ с приглашением супертренера»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал назначение на пост спортивного директора московского «Динамо» Желько Бувача, который ранее работал помощником главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Sport24.ru вчера в 22:01
Финансы

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 04:15
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Политика

В Китае по меньшей мере 16 иностранцев заразились коронавирусом

В Китае по меньшей мере 16 граждан других стран заболели коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
Футбол

Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

РИА Новости 00:51
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Секрет фирмы 02:47
Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Армия и оружие

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Политика

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:33
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом лёгких

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Гаджеты

Microsoft готовит обновление для Windows 7

Корпорация Microsoft намерена выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Установить его смогут только обладатели расширенной версии, которые приобрели ее уже после прекращения поддержки.
iReactor вчера в 02:03
Политика

Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
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Политика

В Крыму оценили предложение депутата Рады продавать воду на полуостров

1 февраля депутат от партии Зеленского «Слуга народа», руководитель парламентского комитета по бюджету Юрий Аристов предложил продавать воду в Крым и тем самым пополнять государственную казну.
RuNews24.ru 01 февраля в 09:36
Общество

РЖД приостановили сообщение с КНДР

Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
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Гаджеты

«Белый ходок» Asus для поклонников Nvidia. Компания выпустила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition

Компания Asus решила порадовать любителей белого и выпустила 3D-карту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition.
iXBT.com 02:41
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Зараженная коронавирусом китаянка родила здоровую дочь

В Харбине китаянка, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь. Сообщается, что женщина находилась на 38-й неделе беременности.
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Футбол

Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за первое удаление в карьере

РБК 04:03
Хоккей

Нападающего «Авангарда» дисквалифицировали на два матча КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего «Авангарда» Роба Клинкхаммера на две игры.
Матч ТВ 01:37
Общество

В московских аптеках раскупили медицинские маски

В ряде аптек столкнулись с тем, что даже поставщикам нечего предложить. В последние дни раскупать медицинские маски стали очень быстро.
Эхо Москвы 04:02
Технологии

Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Профиль 03:23
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Владимир Титоренко
Дипломат
Советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Автор свыше 40 научных публикаций и монографии о внешней политике Египта.
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Александр Расторгуев
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр-документалист.
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