Убийц российских журналистов в ЦАР пока не нашли, это могли быть выходцы из других стран, где они могли скрыться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.

с чего всё началось

СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

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