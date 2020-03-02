Общество

Газета.RuГазета.RuПогибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

В результате погиб он сам, а также двое друзей семьи. Спустя три дня после трагедии сама Екатерина отправилась на телешоу к Малахову. Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
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Доставщик вспомнил, как передавал сухой лед мужу блогерши перед трагедией в бассейне

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