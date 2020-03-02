Общество
Газета.RuПогибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
В результате погиб он сам, а также двое друзей семьи. Спустя три дня после трагедии сама Екатерина отправилась на телешоу к Малахову. Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
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Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Политика
Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом
До 15 августа 2020 года кабинету министров следует "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".
Общество
КНР уличили в использовании принудительного труда уйгуров для брендов
Китай уличили в использовании принудительного труда уйгуров-мусульман на фабриках Apple, Nike, Volkswagen и других известных брендов.
Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам
Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Хоккей
Знарок отказался отвечать на вопрос о массовой драке в матче с «Динамо»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок подвел итоги стартового матча первого раунда Кубка Гагарина против столичного "Динамо".
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Кино
Американский прокат возглавил фильм «Человек-невидимка»
Политика
Глава СПЧ оправдал упоминание бога в Конституции
Сегодня стало известно, что Владимир Путин внёс в Госдуму поправки с предложением упомянуть бога в Основном законе.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Экономика
Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику
Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Политика
Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия
Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Авто
Компания Aurus собрала более 700 предзаказов на автомобили
Стало известно, что российский проект «Кортеж», строящий на единой платформе автомобили для первых лиц Российской Федерации, собрал уже более 700 предварительных заказов, сто из которых были приняты за последние четыре месяца.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Хоккей
ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»
ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал «пробку» спиральной галактики NGC 3887
NGC 3887 относится к галактике спирального типа с перемычкой.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Происшествия
На Украине задержали грузинских воров в законе
В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский).
Авто
Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y
Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Общество
В России пранкеры нагнетают истерию с эпидемией коронавируса
В российских соцсетях и Telegram-каналах начали активно распространяться слухи о тысячах заболевших коронавирусом, информацию о которых якобы скрывают власти.
Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.