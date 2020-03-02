Общество
Газета.RuПогибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
В результате погиб он сам, а также двое друзей семьи. Спустя три дня после трагедии сама Екатерина отправилась на телешоу к Малахову. Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
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с чего всё началось
Валентин Диденко заказал на день рождения жены 60 килограммов сухого льда. Доставщика мужчина заверил, что не первый раз сталкивается с этим веществом и знает, как с ним обращаться. Водитель, который привез Диденко сухой лед, рассказал «360», что заказ у него принимал сам Валентин.Телеканал 360°10:03
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