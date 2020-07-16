Армия и оружие
Российская газетаПогибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает портал Dnr-Pravda.
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с чего всё началось
Ранее в ДНР сообщили, что в минувший понедельник группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям сил республики в районе населенного пункта Зайцево. Отмечалось, что один человек погиб. Он подорвался на мине, установленной подразделениями украинских силовиков.РИА Новости07:39
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