Ранее в ДНР сообщили, что в минувший понедельник группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям сил республики в районе населенного пункта Зайцево. Отмечалось, что один человек погиб. Он подорвался на мине, установленной подразделениями украинских силовиков.

с чего всё началось

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает портал Dnr-Pravda.

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