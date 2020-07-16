Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПогибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает портал Dnr-Pravda.
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с чего всё началось

Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР

Ранее в ДНР сообщили, что в минувший понедельник группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям сил республики в районе населенного пункта Зайцево. Отмечалось, что один человек погиб. Он подорвался на мине, установленной подразделениями украинских силовиков.
РИА Новости07:39

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Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Российская газета09:10

В ДНР заявили о гибели под Горловской «наёмника из США»

Аргументы и Факты09:06

НМ ДНР: под Горловкой на украинской мине подорвался наемник из США

Новостной фронт07:48

В ДНР заявили, что погибший под Горловкой диверсант был наемником из США

ТК Звезда08:00

Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР

РИА Новости07:39

В ДНР заявили, что погибший под Горловкой диверсант был наёмником из США

Life.ru08:30

ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США

Вести.Ru08:06
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Экономика

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Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

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Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
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Путин напомнил о «точечных» решениях во время борьбы с коронавирусом

Решения, принимаемые властями для борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекцией, были точечными и действенными.
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

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