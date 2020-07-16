Погибший на окраине Горловки диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает портал Dnr-Pravda.

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