Происшествия
Главный региональныйВ семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилась еще одна трагедия
В пьяном дорожно-транспортном происшествии с актером Михаилом Ефремовым, которое случилось накануне вечером в Москве, погиб Сергей Захаров. В родном селе погибшего рассказали о трагедии, которая произошла в его семье за день до смертельной аварии.
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с чего всё началось
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье. Буквально за сутки до смертельной аварии скончалась теща Сергея - женщину даже не успели похоронить.РЕН ТВ09 июня в 07:09
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«Боятся за ее здоровье»: Маме погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова еще не рассказали о его смерти
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