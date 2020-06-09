В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье. Буквально за сутки до смертельной аварии скончалась теща Сергея - женщину даже не успели похоронить.

с чего всё началось

В пьяном дорожно-транспортном происшествии с актером Михаилом Ефремовым, которое случилось накануне вечером в Москве, погиб Сергей Захаров. В родном селе погибшего рассказали о трагедии, которая произошла в его семье за день до смертельной аварии.

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилась еще одна трагедия

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