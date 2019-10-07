Религия
ИзвестияПоглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав «русский экзархат»
В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл назвал это событие историческим.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 18:11, Вашингтон
Футбол
Бывший спортивный директор «Крыльев» сравнил Соболева с Манджукичем
Зураб Циклаури, бывший спортивный директор самарского клуба, заявил, что 22-летний футболист напоминает ему нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
ProstoProSport 14:18
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Авто
Компания Aston Martin показала родстер Vantage
В преддверии премьеры, которая состоится в ближайшие месяцы, Aston Martin выпустил первые изображения нового Vantage Roadster, в виде тестового прототипа.
32CARS.ru 03:37
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 04:19
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Авто
Haval запускает льготную программу кредитования
Российский офис Haval рассказал о новой программе Haval Finance, в рамках которой частные и корпоративные клиенты могут рассчитывать на льготные условия кредитования и лизинга.
110km.ru 17:59
Политика
Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
RT на русском 11:14
Космос
«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу
N+1 03 октября в 08:18
Энергетика
Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране
Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ вчера в 07:16
Здоровье
Как очистить кишечник в домашних условиях, объяснили медики
Медики объяснили, что очистить кишечник в домашних условиях можно с помощью продуктов питания.
Пишет Омск 12:16
Происшествия
Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя
По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.
РБК 16:53
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия
Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске
Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.
BFM.ru 14:00
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru 15:58
Космос
Роскосмос решил защитить знаком своего робота Федора
В Роспатент, по данным АБН, поступила заявка от государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на регистрацию товарного знака с изображением робота Федора.
АБН 04 октября в 17:31
Политика
Зеленский ослабил блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.
Известия 09:08
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Кино
Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами
Компания Warner Bros занимается разработкой двух фильмов по киновселенной «Матрицы». Об этом сценарист Зак Пенн написал в Twitter.
Телеканал 360° вчера в 21:32
Космос
Curiosity находит остатки древнего соленого озера на Марсе
Когда-то Марс был относительно теплым и влажным миром, полным рек и озер, и, как полагают большинство исследователей, океаном, покрывающим большую полоску северного полушария планеты.
AstroNews.ru 12:44
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51