Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве вновь побит температурный рекорд

В Москве был побит рекорд 133-летней давности для 18 декабря, когда было зафиксировано +5,3 °С.
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В Москве вновь побит температурный рекорд

RT на русском01:16

Температура в Москве второй день подряд бьет рекорды

РИА Новости00:46

Абсолютный температурный рекорд побит в Москве

Москва 24вчера в 13:20

Температура в Москве вторые сутки подряд бьет абсолютный рекорд

Интерфаксвчера в 23:13

Абсолютный максимум. Какими были аномально теплые зимы в Москве

ТАССвчера в 14:30

Температура в Москве вторые сутки подряд бьет рекорд

Вечерняя Москва01:26

Температура в Москве побила рекорд 1886 года

РИАМОвчера в 12:41
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Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Аргументы недели вчера в 03:54
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Политика

Конгресс проголосовал за импичмент Трампа

Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
BFM.ru 01:52
Экономика

Локоть назвал долг застройщиков перед мэрией Новосибирска за аренду

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами, 19 декабря, заявил, что задолженность строительных компаний города перед муниципальными властями к концу текущего года составляют 4 млрд руб. Мэр отметил, что треть суммы вернуть не удастся.
РБК Новосибирск 00:49
Культура

Краевые власти раскрыли проектировщика новой сцены оперного театра

Краевой минкульт раскрыл данные о проектировщике нового здания оперы и балета.
Коммерсантъ Пермь вчера в 13:01
Здоровье

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Общество

Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке

Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.
Pravda.Ru 01:27
Происшествия

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru 17 декабря в 10:53
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
Общество

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Российская газета 00:00
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Общество

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Происшествия

Задержаны еще четверо подозреваемых по делу Арашуковых

Утром 18 декабря Следственный комитет России отчитался о задержании еще четырех человек по нашумевшему делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, Рауля Арашукова.
Блокнот Ставрополь вчера в 05:14
Армия и оружие

Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю

Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
ТАСС 00:00
Политика

ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

В документе выражается обеспокоенность героизацией нацизма, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС».
RuNews24.ru вчера в 23:34
Общество

Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям

NewInform вчера в 22:42
Политика

Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
Российская газета 01:07
Общество

31 декабря в Татарстане объявлено выходным

Ранее Минниханов вынес на голосование опрос по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.
Реальное время 00:13
Политика

Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию

19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
ПроТуймазы вчера в 23:57
Футбол

Варан продемонстрировал бедро после столкновения с Лангле

Чемпионат вчера в 17:33
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru вчера в 19:25
Технологии

Microsoft вернула в Windows 10 неудаляемую рекламу

Компания сообщила, что реклама появилась в актуальной системе Windows 10 и ее нельзя удались.
Astera вчера в 23:40
Авто

КамАЗ показал новое поколение тягача

Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.
Газета DAILY 17 декабря в 13:01
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня вчера в 04:46
Недвижимость

Рынок новостроек Москвы за 11 месяцев вырос на 5%

"Количество зарегистрированных управлением договоров участия в долевом строительстве отражает сдержанный спрос на столичные новостройки", - отмечается в нем. Число сделок с жильем на вторичном рынке Москвы, по данным Росреестра, снизилось за 11 месяцев на 6% - до 129,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).
РИА Новости 01:33
Общество

Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%

Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:44
Как работают Яндекс.Новости?
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