Общество
RT на русскомВ Москве вновь побит температурный рекорд
В Москве был побит рекорд 133-летней давности для 18 декабря, когда было зафиксировано +5,3 °С.
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Политика
Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Экономика
Локоть назвал долг застройщиков перед мэрией Новосибирска за аренду
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами, 19 декабря, заявил, что задолженность строительных компаний города перед муниципальными властями к концу текущего года составляют 4 млрд руб. Мэр отметил, что треть суммы вернуть не удастся.
Культура
Краевые власти раскрыли проектировщика новой сцены оперного театра
Краевой минкульт раскрыл данные о проектировщике нового здания оперы и балета.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Общество
Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке
Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.
Происшествия
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Общество
Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Происшествия
Задержаны еще четверо подозреваемых по делу Арашуковых
Утром 18 декабря Следственный комитет России отчитался о задержании еще четырех человек по нашумевшему делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, Рауля Арашукова.
Армия и оружие
Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю
Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
Политика
ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
В документе выражается обеспокоенность героизацией нацизма, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС».
Общество
Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям
Политика
Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе
На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
Общество
31 декабря в Татарстане объявлено выходным
Ранее Минниханов вынес на голосование опрос по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.
Политика
Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию
19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
Футбол
Варан продемонстрировал бедро после столкновения с Лангле
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Технологии
Microsoft вернула в Windows 10 неудаляемую рекламу
Компания сообщила, что реклама появилась в актуальной системе Windows 10 и ее нельзя удались.
Авто
КамАЗ показал новое поколение тягача
Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Недвижимость
Рынок новостроек Москвы за 11 месяцев вырос на 5%
"Количество зарегистрированных управлением договоров участия в долевом строительстве отражает сдержанный спрос на столичные новостройки", - отмечается в нем. Число сделок с жильем на вторичном рынке Москвы, по данным Росреестра, снизилось за 11 месяцев на 6% - до 129,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).
Общество
Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%
Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».