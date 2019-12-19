В Москве был побит рекорд 133-летней давности для 18 декабря, когда было зафиксировано +5,3 °С.

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».

Политика Конгресс проголосовал за импичмент Трампа Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.

Экономика Локоть назвал долг застройщиков перед мэрией Новосибирска за аренду Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами, 19 декабря, заявил, что задолженность строительных компаний города перед муниципальными властями к концу текущего года составляют 4 млрд руб. Мэр отметил, что треть суммы вернуть не удастся.

Общество Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.

Футбол Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.

Общество Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.

Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

Общество СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Происшествия Задержаны еще четверо подозреваемых по делу Арашуковых Утром 18 декабря Следственный комитет России отчитался о задержании еще четырех человек по нашумевшему делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, Рауля Арашукова.

Политика Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.

Общество 31 декабря в Татарстане объявлено выходным Ранее Минниханов вынес на голосование опрос по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.

Политика Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.

Авто КамАЗ показал новое поколение тягача Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.