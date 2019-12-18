Общество
РБКПогода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,4 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Происшествия
На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину
Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили.
Общество
Губернатор Колымы сделал 31 декабря выходным, а мэр Магадана – нет
Напомним, глава Магаданской области Сергей Носов в начале недели подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря.
Общество
В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Происшествия
В Благовещенске массово эвакуируют детские сады
После поступления в детские сады сообщений о минировании, в Благовещенске проводится массовая эвакуация детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол
Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Происшествия
Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа
Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
Общество
В Берлине сегодня возобновятся трёхсторонние переговоры по газу
Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса по срокам, тарифам и объёмам транзита.
Общество
Губернатор Приамурья решил сделать 31 декабря выходным днём
Губернатор Приамурья Василий Орлов принял решение сделать 31 декабря выходным днём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Репродуктолог назвал оптимальное время для первых родов
"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - пояснила Краснопольская РИА "Новости".
Происшествия
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал пятерых граждан США, которые снимали фильм для Discovery, за то, что они указали неверную цель визита при въезде в страну, сообщил РИА Новости представитель суда.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике.
Культура
Мединский хочет внести фильм о декабристах в школьную программу
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США дипломатам
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
ЖКХ
РСТ в Забайкалье определилась с тарифом за вывоз мусора
Региональная служба по тарифам в Забайкальском крае представила тариф на вывоз мусора в 77 рублей в месяц, сообщается 1 декабря в официальном телеграм-канале правительства 75.RU.
Экономика
Россиянам объяснили, почему они беднеют на фоне богатства олигархов
Российские миллиардеры становятся богаче только за счет сверхвысокой монополизации российской экономики, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Армия и оружие
Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Экономика