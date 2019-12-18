Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,4 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Происшествия В Благовещенске массово эвакуируют детские сады После поступления в детские сады сообщений о минировании, в Благовещенске проводится массовая эвакуация детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".

Происшествия Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.

Здоровье Репродуктолог назвал оптимальное время для первых родов "Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - пояснила Краснопольская РИА "Новости".

Происшествия В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал пятерых граждан США, которые снимали фильм для Discovery, за то, что они указали неверную цель визита при въезде в страну, сообщил РИА Новости представитель суда.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».