Общество

РБКРБКПогода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,4 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Температура в Москве побила рекорд 1886 года

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