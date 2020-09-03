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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Погодные условия могут привести к дефициту шампанского в России

Неблагоприятные погодные условия могут вызвать сокращение урожая винограда на отечественных предприятиях. Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключил, что это приведет к дефициту игристых вин на территории России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новости08:26
Подробнее о событии
Москва 24

Президент Союза виноделов России оценил риск дефицита шампанского

Москва 2412:11
Говорит Москва

Борис Титов предупредил о риске дефицита шампанского в России

Говорит Москва06:44
News.ru

В России увидели угрозу дефицита шампанского

News.ru08:56
ИА Красная Весна

Бизнес-омбудсмен предрек России дефицит шампанского

ИА Красная Весна08:43
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

РИА Новости08:26
Взгляд.ру

Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

Взгляд.ру09:00
ТАСС

Титов сообщил о риске дефицита сырья в отрасли виноделия из-за низкого урожая

ТАСС06:36

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
Российская газета12:06
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