Экономика
ПолитРоссияПогодные условия могут привести к дефициту шампанского в России
Неблагоприятные погодные условия могут вызвать сокращение урожая винограда на отечественных предприятиях. Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключил, что это приведет к дефициту игристых вин на территории России.
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с чего всё началось
Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.РИА Новости08:26
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Политика
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
RT на русском 10:17
Общество
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами.
Известия 10:26
Футбол
Россия победила Сербию в Лиге наций благодаря дублю Дзюбы
Сборная России по футболу победила команду Сербии в первом туре Лиги наций.
RT на русском 16:36
Общество
В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального
Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 09:21
Здоровье
Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
Москва, 3 сентября 2020, 21:29 — REGNUM Новый препарат «Левилимаб» включён в схему лечения коронавирусной инфекции Минздравом РФ, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства.
REGNUM 14:29
Политика
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новости 16:00
Общество
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
«Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».
Ведомости 00:55
Политика
Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19
Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
RT на русском 15:07
Общество
CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов
Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.ру 14:41
Общество
Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил проведение выставок и конгрессов в Москве с 4 сентября текущего года.
Ведомости 12:43
Политика
Лукашенко сменил глав КГБ, Совбеза и КГК Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретаря Совета безопасности, а также председателей Комитета госбезопасности и Комитета государственного контроля (КГК).
ФАН 05:01
Шоу-бизнес
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor 07:41
Происшествия
Под Вологдой пятилетняя девочка заступилась за мать и погибла
«По подозрению в совершении преступления в установленном законом порядке задержан 25-летний супруг погибшей женщины», — уточнили в СК.
Известия 13:54
Политика
Володин назвал ситуацию с Навальным спланированной акцией против РФ
Ситуация, сложившаяся вокруг Алексея Навального, может быть спланированной акцией против России.
ФАН 10:49
Кино
Съемки «Бэтмена» приостановлены из-за коронавируса у Паттинсона
Британский актер Роберт Паттинсон, исполняющий роль Бэтмена в новом кинокомиксе, заболел коронавирусом, сообщает 3 сентября Vanity Fair.
Известия 16:57
Футбол
Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций
Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1. За немцев точным ударом отметился Тимо Вернер.
Газета.Ru 16:49
Общество
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
На ежемесячную денежную выплату в размере 12 тысяч рублей могут рассчитывать молодые специалисты, если их профессия входит в список социально или экономически значимых.
ToDay News Ufa вчера в 02:47
Культура
В Сети оценили первый эпизод сериала «Игра на выживание» с Бортич
Режиссером первого эпизода стал Карен Оганесян. Пользователи соцсетей отметили, что сюжет с пилотной серии держит зрителя в напряжении.
iReactor 01 сентября в 14:05
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в трусах прогулялась по Нью-Йорку
В своей роскошной квартире в Нью-Йорке Шейк живет вместе с мамой и с трехлетней дочкой Леей, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера.
Комсомольская правда 11:15
Наука
Яд пчелы убил клетки самого агрессивного рака груди
Ученым удалось выяснить, что пчелиный яд способен убить клетки рака груди.
SMINEWS 14:18
Киберспорт
Virtus.pro завершила борьбу на OMEGA League
«Медведи» завершили борьбу на турнире, заняв 7-8 место. За этот результат команда получила 15 тысяч долларов.
Матч ТВ 02:26
Общество
Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб.
РИА Новости 09:50
Политика
ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального
ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
RT на русском 14:35
Политика
Госдепартамент США заявил о выходе страны из ВОЗ в июле 2021 года
Выход Соединенных Штатов Америки из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запланирован на июль 2021 года, 3 сентября заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.
ИА Красная Весна 10:19
Происшествия
При пожарах в Ростовской области 46 человек пострадали и один погиб
В результате природных пожаров в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области погиб один человек, еще 46 получили травмы.
Газета.Ru 02:38
Экономика
Досрочное снятие пенсии в Казахстане станет доступно с 2021 года
Нур-Султан, 3 сентября 2020, 12:28 — REGNUM Граждане Казахстана смогут досрочно снимать пенсионные накопления с начала 2021 года.
REGNUM 05:28
Армия и оружие
«Достанем везде»: Пентагон анонсировал новую стратегию ведения войн
Целью разработки стратегии станет умение американских ВС вести боевые действия «в любых средах».
Discover24 11:48
Общество
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБК 15:38
Армия и оружие
Президент Нагорного Карабаха призвал народ готовиться к войне
Азербайджан не настроен на переговоры и начнет военные действия против народа Карабаха, поэтому нужно готовиться к войне.
БИЗНЕС Online 15:17