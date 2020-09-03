Погодные условия могут привести к дефициту шампанского в России
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Неблагоприятные погодные условия могут вызвать сокращение урожая винограда на отечественных предприятиях. Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключил, что это приведет к дефициту игристых вин на территории России.В источнике
С чего всё началось
Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского
Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новости08:26
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