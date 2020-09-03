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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Погодные условия могут привести к дефициту шампанского в России

Неблагоприятные погодные условия могут вызвать сокращение урожая винограда на отечественных предприятиях. Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключил, что это приведет к дефициту игристых вин на территории России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума.
РИА Новости08:26
Подробнее о событии
Lenta.ru

России предрекли дефицит шампанского

Lenta.ru12:44
Москва 24

Президент Союза виноделов России оценил риск дефицита шампанского

Москва 2412:11
ТАСС

Титов сообщил о риске дефицита сырья в отрасли виноделия из-за низкого урожая

ТАСС06:36
News.ru

В России увидели угрозу дефицита шампанского

News.ru08:56
РИА Новости

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

РИА Новости08:26
Говорит Москва

Борис Титов предупредил о риске дефицита шампанского в России

Говорит Москва06:44
Взгляд.ру

Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

Взгляд.ру09:00

Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, а версия Германии об инциденте вызывает вопросы, передает ТАСС .
ЗакC.Ру09:34
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Турция и Греция будут урегулировать споры по Средиземноморью в рамках НАТО

"После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье", - заявил Столтенберг.
Газета.Ru13:04

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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