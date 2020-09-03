Неблагоприятные погодные условия могут вызвать сокращение урожая винограда на отечественных предприятиях. Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключил, что это приведет к дефициту игристых вин на территории России.

С чего всё началось Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума. РИА Новости 08:26