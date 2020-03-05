Общество
REGNUMПогодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
После аномально теплой зимы в России синоптики обещают «малиновое» лето. Об этом сегодня, 5 марта, заявил журналистам ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
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с чего всё началось
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в беседе с "Газетой.Ru" сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Газета.Ru03:51
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
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Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто
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В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
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Общество
Карантин из-за коронавируса в Новых Санжарах закончился
Группу отправили на карантин в санаторий, расположенный в поселке Полтавской области Новые Санжары, что вызвало активные протесты местного населения.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
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Украинская певица объяснила слова о победе Little Big на «Евровидении»
Шансы группы на победу оценила украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева).
Экономика
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Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Общество
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Общество
«Аэрофлот» понес большие потери от коронавируса
Одной из пострадавших авиакомпаний оказался «Аэрофлот». Гендиректор перевозчика признался, что компания несет большие потери.
Авто
Новый BMW M3 показали в Сети на фото
Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Политика
Владимир Путин приедет в Иваново 6 марта
Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Ивановскую область 6 марта.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
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Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Происшествия
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Шоу-бизнес
Давид Манукян откровенно рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
Популярный блогер Давид Манукян встретил певицу Ольгу Бузову прошлой зимой.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.