Происшествия
РБКПограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США. Инцидент произошел еще 14 ноября, в приграничном городе Люквилл (штат Аризона).
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с чего всё началось
Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с полицией Аризоны и намерено получить доступ к россиянину, который был ранен американским пограничником у границы Мексики, говорится в заявлении консульства в Twitter.Коммерсантъвчера в 17:55
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Генконсульство РФ намерено получить доступ к раненому на границе США и Мексики россиянину
Коммерсантъвчера в 17:55
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