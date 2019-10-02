Происшествия
REGNUMПограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Пострадало пять граждан Северной Кореи, им оказали медицинскую помощь. Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября на российских пограничников напал экипаж одного из рыболовных судов, которое было задержано. В тот день были задержаны более 160 браконьеров из КНДР, две шхуны и 11 мотоботов.
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Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Политика
В Кремле оценили принятие Киевом формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
RT на русском 05:57
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Общество
В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП
К международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт".
РИА Новости 07:28
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Авто
В Москве «бэтмобиль» продают за 55 млн рублей
Раритетный экземпляр оценен в 55 млн рублей.
Актуальные Новости 07:53
Армия и оружие
Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе
Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 30 сентября в 09:28
Политика
Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 07:11
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Путин: Россия демонстрирует ответственность на энергорынке
Даже находясь в условиях незаконных ограничений и нечистоплотных приемов, Россия показывает ответственный подход и надежность на энергетическом рынке.
Российская газета 07:52
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Политика
Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Интернет
Бывший сотрудник Yahoo признался во взломе аккаунтов пользователей
Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo 34-летний Рейес Дэниэл Руис признался, что использовал свой рабочий доступ для взлома около 6 тысяч учетных записей пользователей сервиса, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.
РИА Новости вчера в 07:32
Происшествия
Полицейские хотели задержать росгвардейцев, но подстрелили мигранта
Росгвардейцы вымогали взятку у мигранта, а полицейские подстрелили его в попытке их задержать.
Рамблер 07:34
Экономика
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 30 сентября в 08:21
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Политика
Обнародован полный текст «формулы Штайнмайера»
В Интернете опубликован полный документ с подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера».
Росбалт 04:00
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Происшествия
Врачи извлекли ком волос в 2 кг из желудка жительницы Бурятии
Врачи извлекли из желудка 19-летней жительницы Бурятии ком волос весом в 2 кг, сообщила в среду пресс-служба республиканского Минздрава.
ТАСС 06:43