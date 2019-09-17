Происшествия
Вести.RuФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
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Политика
Меркель: аннексии Крыма в 2014 году не было
В Европе укрепляется тенденция к переоценке событий, которые произошли в Крыму весной 2014 года.
ForPost 12:20
Политика
Белоруссия захотела углублять отношения с США
Минск готов идти по пути углубления отношений с США, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Экономика сегодня 11:34
Политика
Суд арестовал один из основных активов Порошенко
Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
BFM.ru 10:40
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Хоккей
«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Кино
Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.
Ferra вчера в 08:18
Политика
Проигравший выборы единоросс Метельский может стать советником Собянина
Секретарь московского отделения «Единой России» (ЕР), проигравший выборы в Мосгордуму, Андрей Метельский может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина.
Коммерсантъ 13:06
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Авто
Гибридный Bentley Flying Spur замечен во время тестов
Считается, что Bentley тестирует предстоящий флагманский вариант своего нового роскошного седана Flying Spur, а новые шпионские снимки показывают, что он работает с подключаемой гибридной системой.
32CARS.ru вчера в 10:11
ЖКХ
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону
Коммунальный комплекс Москвы готов к отопительному сезону, заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник во время осмотра открытой после реконструкции насосно-перекачивающей станции "Марьинская".
ТАСС 09:07
Происшествия
Бывшего пермского замминистра обвинили в расстреле четырех собак
Московский Комсомолец вчера в 13:22
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Армия и оружие
Forbes: «Циркон» обеспечит преимущество ВМФ РФ над ВМС США и Британии
Российские перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми Россия намерена вооружить свои подводные лодки, обеспечит преимущество ВМФ РФ на ВМС США и Великобритании, так как по сравнению с дозвуковыми "Калибрами", новые ракеты обладают повышенной скоростью и способны поражать различные цели, при этом оставаясь неуязвимыми для средств ПВО противника.
Военное обозрение 07:02
Армия и оружие
WSJ: Саудовская Аравия не верит, что их нефтебазы атаковал Иран
В документах говорится о том, что за атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит Иран, сообщает издание The Wall Street Journal.
Pravda.Ru 04:18
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%
16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
Известия 10:27
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Спорт
Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ 12:41
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
В Киеве существует условная «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 21:40
Политика
Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге
Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Интерфакс 12:35
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Здоровье
В США седьмой человек умер от вейпа
Седьмой смертельный случай в результате заболевания, которое, по предварительным данным, вызвало курение вейпа, зафиксировали в США, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:03