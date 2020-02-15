Общество

BFM.ruBFM.ruУ берегов Крыма задержаны украинские браконьеры

Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца. Они пытались скрыться с незаконным уловом. Браконьеры доставлены для разбирательства в порт Керчи.
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