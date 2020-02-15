Общество
BFM.ruУ берегов Крыма задержаны украинские браконьеры
Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца. Они пытались скрыться с незаконным уловом. Браконьеры доставлены для разбирательства в порт Керчи.
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Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Политика
Макрон считает Европу реальным партнером для России
Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения.
Наука
Частая смена сексуальных партнеров повышает риск возникновения рака
Политика
Турецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу
Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Общество
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Единоборства
Хабиб о подготовке к Фергюсону: Не считаю, что хорошо выгляжу
По словам Нурмагомедова, тренер Хавьер Мендес говорит ему, что боец хорошо выглядит.
Кино
Россияне считают лучшей мелодрамой «Аритмию»
По итогам зрительского голосования, которое провел проект «Кино Mail.ru», лучшей российской мелодрамой, начиная с 2000 года, стала «Аритмия» 2017 года режиссера Бориса Хлебникова.
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Футбол
Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном
Ты имеешь дело с людьми, которые вынуждены тебя слушать ежедневно, независимо от того, позитивно они к тебе относятся или негативно.
Футбол
В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
Политика
Косачёв оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Гаджеты
64-мегапиксельная камера Samsung Galaxy S20 сопоставима со 108-мегапиксельной камерой Galaxy S20 Ultra
Источник утверждает, что этот модуль вполне можно назвать второй основной камерой, так как ее возможности сопоставимы с возможностями 108-мегапиксельной камеры, которая установлена в Galaxy S20 Ultra.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Политика
Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе
Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.