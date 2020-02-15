Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

с чего всё началось

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Как рассказали пограничники, в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть.

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Происшествия Под Ростовом от случайного выстрела из ружья погиб ребенок В Ростовской области 11-летний мальчик погиб от случайного выстрела из охотничьего ружья. Об этом сообщается на сайте СК России по области.

Биатлон Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении сборной России золотой медали эстафетной гонки Олимпиады в Сочи.

Хоккей Алексей Морозов стал президентом КХЛ Морозов сменил в должности главы КХЛ Дмитрия Чернышенко, которого в конце января назначили на пост заместителя председателя правительства.

Автоспорт Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Экономика Премьер Мишустин назвал приемлемый уровень ставки по ипотеке в России Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания заявил, что ипотечная ставка в России остается очень высокой, из-за чего граждане страны не могут улучшить свои жилищные условия, передает ТАСС.

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Авто Очередь на новый Suzuki Jimny достигла десяти месяцев Как стало известно «Автоновостям дня», в 2019 году только на внутреннем рынке Suzuki каждый месяц продавала в среднем по 3425 внедорожников Jimny – это более чем в два раза больше, чем ожидалось изначально.

Общество WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.

Общество Полиция задерживает участников акции против поправок в Конституцию В Петербурге на Лиговском проспекте проходит акция в форме сменяемого одиночного пикета против внесения поправок в Конституцию РФ.