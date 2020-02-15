Общество
ИнтерфаксРоссийские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Как рассказали пограничники, в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть.
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с чего всё началось
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.Интерфакс04:49
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