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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Посол Украины в Минске пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Украинский посол в Минске Игорь Кизим пригрозил белорусским властям дипломатической войной. Причиной стал осмотр багажника его автомобиля пограничниками республики. Как передает издание Tut.by, видео с таким содержанием опубликовал Госпогранкомитет.В источнике
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Эхо Москвы

Украина потребовала от Белоруссии объяснений после инцидента с поcлом на границе

Эхо Москвывчера в 13:32
РИА Новости

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

РИА Новостивчера в 10:10
Газета.Ru

Посол Украины на границе с Белоруссией пригрозил «дипломатической войной»

Газета.Ruвчера в 10:52
Комсомольская правда

Посол Украины пригрозил «дипломатической войной» белорусским пограничникам

Комсомольская правдавчера в 10:31
РЕН ТВ

Погранкомитет Белоруссии заявил, что не досматривал посла Украины

РЕН ТВвчера в 10:36
Интерфакс

Посол Украины пожаловался на досмотр на белорусской границе

Интерфаксвчера в 10:53
Lenta.ru

Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Lenta.ruвчера в 09:05
КП - Беларусь

Видеофакт. Не досмотр, а осмотр. Госпогранкомитет опубликовал видео досмотра авто украинского посла

КП - Беларусьвчера в 12:42

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфаксвчера в 03:58
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru10 сентября в 13:56
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