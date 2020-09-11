Посол Украины в Минске пригрозил Белоруссии дипломатической войной
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МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе
Украинский посол в Минске Игорь Кизим пригрозил белорусским властям дипломатической войной. Причиной стал осмотр багажника его автомобиля пограничниками республики. Как передает издание Tut.by, видео с таким содержанием опубликовал Госпогранкомитет.В источнике
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